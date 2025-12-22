F1 - Transfert de Verstappen : La grande annonce de Red Bull !

Pierrick Levallet

Battu par Lando Norris cette année, Max Verstappen fait naturellement parler de lui en F1. L’avenir du Néerlandais est sujet à quelques spéculations. Red Bull se veut néanmoins confiant concernant le quadruple champion du monde. Oliver Mintzlaff voit d’ailleurs le pilote de 28 ans faire toute sa carrière au sein de l’écurie autrichienne.

Cette année, Max Verstappen a vu le titre lui échapper au profit de Lando Norris. Le quadruple champion du monde a payé très cher la première partie de saison délicate chez Red Bull. L’avenir du Néerlandais fait donc parler en F1. Mais du côté de l’écurie autrichienne, on resterait persuadé que le pilote de 28 ans ne changera jamais d’équipe.

«Je pense qu’il nous restera fidèle» « La chose la plus importante pour un sportif, c’est de voir que tout le monde dans l’équipe se donne à fond pour lui. Et je pense que Max est impressionné par la façon dont les résultats et l’atmosphère au sein de l’équipe ont évolué cette année. Bien sûr, Max veut toujours gagner et avoir la meilleure voiture possible, mais nous aussi. Tant que Max sent que nous travaillons dans ce sens et que nous faisons tout notre possible, je pense qu’il nous restera fidèle » a ainsi révélé Oliver Mintzlaff dans un entretien accordé à De Telegraaf.