F1 : Rupture avec Gasly, «tout s'est effondré de manière dramatique»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nouvelle émission de la F1, Pierre Gasly est revenu sur sa relation complexe avec Esteban Ocon. Très proches lorsqu’ils étaient plus jeunes, les deux Français se sont ensuite éloignés jusqu’à devenir des rivaux. Pour le pilote Alpine, la rupture entre eux s’est produite lors d’une de leurs courses, mais reste difficile à expliquer.

Tous les deux originaires de Normandie, Pierre Gasly et Esteban Ocon se connaissent depuis bien avant leurs années en Formule 1. Les deux hommes s’affrontaient déjà sur les circuits de karting, mais étaient encore des amis à ce moment-là. Une relation qui a peu à peu évolué, jusqu’à une rupture sur laquelle est revenu le premier nommé.

« On avait un lien très fort » « On pourrait faire un documentaire entier là-dessus. On passait pratiquement tous les mercredis et week-ends ensemble, il venait chez moi, j'allais chez lui. On avait un lien très fort », a confié le pilote Alpine, dans l’émission Off The Grid présentée par Lawrence Barretto.