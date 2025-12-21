F1 : Rupture avec Gasly, «tout s'est effondré de manière dramatique»

Dans la nouvelle émission de la F1, Pierre Gasly est revenu sur sa relation complexe avec Esteban Ocon. Très proches lorsqu’ils étaient plus jeunes, les deux Français se sont ensuite éloignés jusqu’à devenir des rivaux. Pour le pilote Alpine, la rupture entre eux s’est produite lors d’une de leurs courses, mais reste difficile à expliquer.
Tous les deux originaires de Normandie, Pierre Gasly et Esteban Ocon se connaissent depuis bien avant leurs années en Formule 1. Les deux hommes s’affrontaient déjà sur les circuits de karting, mais étaient encore des amis à ce moment-là. Une relation qui a peu à peu évolué, jusqu’à une rupture sur laquelle est revenu le premier nommé.
« On avait un lien très fort »
« On pourrait faire un documentaire entier là-dessus. On passait pratiquement tous les mercredis et week-ends ensemble, il venait chez moi, j'allais chez lui. On avait un lien très fort », a confié le pilote Alpine, dans l’émission Off The Grid présentée par Lawrence Barretto.
« Tout s'est effondré de manière dramatique, difficile à expliquer »
« Malheureusement, il y a eu un tournant lors d'une des courses ; après ça, tout s'est effondré de manière dramatique, difficile à expliquer », a ajouté Pierre Gasly. « Nous savons exactement d'où nous venons. Nous savons ce que nous avons dû traverser pour y arriver. Nous savons aussi tous les deux que cette rivalité était en fait une bonne chose, car elle nous a poussés à dépasser notre potentiel. Je suis convaincu que dans 10 ou 20 ans, nous pourrons discuter et échanger nos points de vue d'une manière différente. »