F1 - Transfert avec Verstappen : Pierre Gasly a signé, c'est le choc !

Alors qu'Isack Hadjar vient d'être promu chez Red Bull, ce n'est pas la première fois qu'un Français devient le coéquipier de Max Verstappen. Pierre Gasly a effectivement connu un passage éphémère chez Red Bull. Et l'actuel pilote Alpine revient d'ailleurs sur le moment où il a appris sa promotion.

C'est officiel depuis quelques jours, Isack Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. Ce n'est pas une première pour un Français. Et pour cause, en 2019, Pierre Gasly suivait exactement la même trajectoire. L'actuel pilote Alpine revient d'ailleurs sur le moment où il a appris la nouvelle.

Gasly revient sur sa signature chez Red Bull « Je me souviens que je sautais sur mon lit en Malaisie. J'étais réserviste pour Red Bull. On m'a appelé pour me dire de me tenir prêt : ce week-end, tu cours [à la place de Kvyat]. Quand j'ai eu cette opportunité, j'étais le plus heureux du monde. Je me souviens être arrivé sur la grille en sachant qu'on me donnait cette chance. À partir de là, tout était entre mes mains : j'avais la voiture, l'équipe, les personnes autour de moi. Désormais, c'était à moi de jouer, j'avais le contrôle », confie-t-il dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1.