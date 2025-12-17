PSG - Lucas Chevalier remplacé : C'est déjà historique !

Titulaire à la surprise générale à la place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a offert la victoire au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Le portier russe a réalisé une séance de tirs-au-but historique puisqu'il devient le premier gardien à sortir quatre tentatives sur une même séance.
De retour dans les buts du PSG alors que Lucas Chevalier avait été blessé à le cheville contre l'AS Monaco, Matvey Safonov avait été très bon contre le Stade Rennais et l'Ahtletic Bilbao. A tel point qu'il a conservé sa place contre le FC Metz, malgré le retour de Lucas Chevalier qui pensait retrouver son poste à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi.
Safonov, une séance historique !
Et pourtant, non seulement Lucas Chevalier a débuté sur le banc contre Flamengo, mais surtout Matvey Safonov a réalisé une performance historique. Et pour cause, le portier russe a réussi l'exploit de sortir quatre tirs-au-but de suite afin de permettre au PSG de s'imposer et de remporter la première Coupe Intercontinentale de son histoire.
Le débat relancé avec Chevalier
Un exploit monumental pour Matvey Safonov qui devient « le premier gardien du PSG à stopper quatre penalties lors d'une même séance de tirs aux buts au 21e siècle » selon les chiffres d'Opta tandis que Stats du Foot révèle qu'il est « le premier gardien du PSG à stopper 4 des 5 tirs au buts subis lors d'un séance de tirs au but dans l'histoire des tournois intercontinentaux de clubs ». Un sacré exploit.