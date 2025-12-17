PSG - Lucas Chevalier remplacé : C'est déjà historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire à la surprise générale à la place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a offert la victoire au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Le portier russe a réalisé une séance de tirs-au-but historique puisqu'il devient le premier gardien à sortir quatre tentatives sur une même séance.

De retour dans les buts du PSG alors que Lucas Chevalier avait été blessé à le cheville contre l'AS Monaco, Matvey Safonov avait été très bon contre le Stade Rennais et l'Ahtletic Bilbao. A tel point qu'il a conservé sa place contre le FC Metz, malgré le retour de Lucas Chevalier qui pensait retrouver son poste à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi.

Safonov, une séance historique ! Et pourtant, non seulement Lucas Chevalier a débuté sur le banc contre Flamengo, mais surtout Matvey Safonov a réalisé une performance historique. Et pour cause, le portier russe a réussi l'exploit de sortir quatre tirs-au-but de suite afin de permettre au PSG de s'imposer et de remporter la première Coupe Intercontinentale de son histoire.