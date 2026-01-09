Une recrue déjà mise à la porte, l'annonce choc à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, Matt O'Riley ne semble pas apporter satisfaction ces derniers temps. En atteste son temps de jeu et son absence dans le onze de départ de Roberto De Zerbi dans les grands matchs à l'instar du Trophée des champions perdu face au PSG jeudi soir (2-2 puis 4-1 aux tirs au but). O'Riley a d'ailleurs raté sa tentative, de quoi alourdir son casier jusqu'au point de rupture ?

L'Olympique de Marseille a vu très grand pendant le dernier mercato estival. En effet, douze recrues ont été enregistrées par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia. Le président ainsi que le directeur du football du club phocéen ont pris le soin de considérablement renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Le tout, en recrutant un milieu de terrain qui évoluait à Brighton, le club où le technicien italien a officié près de deux ans avant de prendre les rênes de l'équipe première de l'OM : Matt O'Riley.

Matt O'Riley a de moins en moins la cote à l'OM D'après les informations de Florent Germain, divulguées sur les ondes de RMC mercredi soir, le temps pourrait déjà être compté pour l'international danois à l'OM. Prêté pour l'intégralité de la saison par les dirigeants du club anglais sans option d'achat, O'Riley perd de plus en plus de crédit aux yeux du staff de Roberto De Zerbi et du comité directeur. « Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley ».