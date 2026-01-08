«L'ambiance est mauvaise» : Divorce en vue, Zidane va tout plaquer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a vu son nom circuler dans plusieurs clubs, notamment Manchester United. Et alors que les Red Devils cherchent un nouveau coach, le nom de Zizou revient encore une fois dans les débats. Une piste qu'Emmanuel Petit avait évoqué il y a quelques temps.

Bien qu'il semble promis au poste de sélectionneur de l'équipe de France, rien n'est officiel pour Zinedine Zidane. Une situation qui n'a pas échappé à Manchester United. « J’ai vu des rumeurs dans les médias anglais, certaines disant que probablement Zidane pourrait être un candidat. Zidane est toujours lié au poste d’entraîneur de Manchester United », révélait ainsi Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Si jamais cela se produisait, ce serait probablement une rupture définitive avec l'équipe de France. Interrogé à ce sujet, Emmanuel Petit refusait d'ailleurs d'écarter totalement cette hypothèse.

Zidane, divorce en vue avec les Bleus ? « Honnêtement, je le connais un peu, Zizou, et il a besoin de garanties s’il veut signer à Manchester United », confiait ainsi l'ancien milieu de terrain d'Arsenal auprès du Daily Express il y a quelques mois, avant de poursuivre.