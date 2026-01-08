OM : Ils se séparent, la révélation inattendue en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a vu gros sur le marché des transferts pendant le dernier mercato. Pas moins de douze recrues ont été enregistrées par le club phocéen à l'intersaison dont Matt O'Riley qui est arrivé de Brighton en prêt sans option d'achat pour la totalité de l'exercice. Néanmoins, ses perfromances ne sont plus vraiment au rendez-vous, rendant sa continuité à l'OM compliquée.

Matt O'Riley a été l'une des dernières recrues surprises de l'Olympique de Marseille pendant le mercato d'été. Dans les ultimes heures du marché, l'international danois a quitté Brighton pour s'installer dans la cité phocéenne sous la forme d'un prêt d'une saison sans option d'achat.

«Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps» Du côté de l'Olympique de Marseille, Matt O'Riley perdrait de plus en plus de crédit. A la mi-saison, il a déjà porté à 20 reprises la tunique du club marseillais. Et pourtant, le milieu de terrain est de moins en moins en vue en Ligue 1. La cause est assez simple si l'on se fie aux informations de Florent Germain. Le journaliste de RMC a profité de son passage sur les ondes de la radio mercredi à la veille du Trophée des champions contre le PSG afin de faire une révélation sur l'avenir d'O'Riley qui pourrait s'écrire loin de l'OM. « Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley ».