«Si j’étais arrivé deux jours plus tôt...» : Le transfert à l'OM qu'Habib Beye voulait empêcher

Ce vendredi soir, nous allons assister aux grands débuts d’Habib Beye, qui disputera son premier match sur le banc de l’Olympique de Marseille avec le déplacement à Brest. Et on a tous hâte de voir sa première composition d’équipe, avec un joueur qui pourrait bien être le grand gagnant de la situation.

Ancien joueur et capitaine du club, Habib Beye est sans aucun doute devant le plus gros défi de sa jeune carrière d’entraineur. Car il a tout à perdre à l’OM, dont la deuxième partie de saison s’annonce capitale, avec notamment une Coupe de France et surtout une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Et ça commence dès ce vendredi, avec le match de Ligue 1 face au Stade Brestois.

L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première.



Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛

Amine Gouiri à la pointe de l’attaque ? A en croire les premières indiscrétions, on devrait se diriger vers une défense à quatre pour cette première rencontre face à Brest. Plus haut, c’est un milieu à trois qui se dessine avec Bilal Nadir qui pourrait accompagner le duo formé par Quentin Timber et Pierre-Emile Højbjerg. Mais la vraie interrogation est devant, puisque tout le monde se demande qui va accompagner Mason Greenwood et Igor Paixao. Ça pourrait bien être Amine Gouiri, qui aurait la grosse cote auprès du nouveau coach de l’OM.