«Des mots ont été échangés» : La «rupture» à l'OM avec l'entraîneur

Axel Cornic

On a pu le voir encore en début de saison, il y a parfois de gros moments de tensions à l'OM dans le vestiaire. Cette fois, ça avait donc chauffé entre deux joueurs : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ce n'est pas la première que ce cas de figure se produit à Marseille. Ainsi, par le passé, il y a notamment eu une scission entre l'entraîneur de l'OM et certains de ses joueurs.

Depuis ses débuts en tant qu’entraineur, il a toujours rêvé de ce poste. Révélation avec le Red Star, Habib Beye est un jeune entraineur qui doit encore faire ses preuves et son travail est perfectible, comme on a pu le constater du côté du Stade Rennais. Mais il est déjà devant le plus gros défi de sa carrière, puisqu’il va devoir relancer un OM laissé à l’abandon après le départ de Roberto De Zerbi.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SB29OM



Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 pour cette rencontre face à Brest ⚔️ pic.twitter.com/2dyDjNjcfy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026

Habib Beye, l’homme de la situation ? Et ça commence tout de suite ! Dès ce vendredi soir, Habib Beye va diriger son premier match sur le banc de l’OM, avec le déplacement à Brest dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. La victoire semble déjà être obligatoire, puisque les Marseillais ne peuvent plus se permettre de perdre de points s’ils veulent accrocher la 3e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Mais l’ancien latéral droit a déjà montré par le passé qu’il savait motiver tout un vestiaire, même dans les situations les plus délicate.