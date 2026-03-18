«Urgence» à l'OM : Un nouveau changement d'entraîneur déjà fixé ?

Depuis le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a redressé la barre sur le plan comptable en Ligue 1 et se retrouve bien placé pour arracher le podium et donc la qualification directe pour la Ligue des champions. Cependant, rien ne dit que ce sera toujours Habib Beye la saison prochaine.
Arrivé sur le banc de l'OM au début du mois de février, Habib Beye a connu un premier échec en étant éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Cependant, en Ligue 1, il reste sur trois victoires consécutives qui permettent aux Marseillais de consolider leur place sur le podium. Trois victoire qui n'ont toutefois pas été très convaincantes sur le plan du jeu. Au point que Christophe Dugarry pense qu'Habib Beye puisse être viré en fin de saison.
Dugarry n'y croit pas pour Beye
« Non, on il ne faut pas se contenter de ce genre de match (face à Auxerre). Ça n’a aucun sens. Après, je comprends le diagnostic fait par Habib Beye. Je comprends qu’il a un but, et un but unique, se qualifier pour la Ligue des Champions directement, donc il faut prendre des points. Et bien jouer, on attendra. Ça parait assez clair. Si ça se trouve, dans trois mois, il ne sera plus là non plus. Je ne sais pas, je n’ai jamais été entraineur, il arrive dans un club sous pression, au maximum de sa pression, avec des supporters désabusés, dégoûtés, des joueurs qui n’ont pas l’air mieux, et qui sont beaucoup plus malades que ce qu’il a pu constater à son arrivée… Il est un peu dans l’urgence », assure-t-il au micro de RMC, avant d'en rajouter une couche.
«Il va falloir qu’il propose rapidement autre chose»
« Mais s’il veut continuer son parcours à l’OM, je pense qu’il va falloir apporter autre chose que ce genre de match. Même s’il gagne tous ses matches jusqu’à la fin 1-0, je ne suis pas persuadé qu’on continue à lui confier l’équipe… Après, c’est tellement compliqué à la tête du club, on ne sait pas qui va prendre les décisions, qui est quoi… En tout cas, ce genre de match peut se comprendre, pour l’instant, mais il ne va pas falloir que ça dure. Il y en a encore huit à jouer, et j’espère qu’on va pouvoir par moment un peu se régaler. Mais je pense qu’il va falloir qu’il propose rapidement autre chose », ajoute Christophe Dugarry.