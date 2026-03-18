«Urgence» à l'OM : Un nouveau changement d'entraîneur déjà fixé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a redressé la barre sur le plan comptable en Ligue 1 et se retrouve bien placé pour arracher le podium et donc la qualification directe pour la Ligue des champions. Cependant, rien ne dit que ce sera toujours Habib Beye la saison prochaine.

Arrivé sur le banc de l'OM au début du mois de février, Habib Beye a connu un premier échec en étant éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Cependant, en Ligue 1, il reste sur trois victoires consécutives qui permettent aux Marseillais de consolider leur place sur le podium. Trois victoire qui n'ont toutefois pas été très convaincantes sur le plan du jeu. Au point que Christophe Dugarry pense qu'Habib Beye puisse être viré en fin de saison.

Mercato - OM : Un grand attaquant va débarquer grâce à... Mason Greenwood ? https://t.co/qU1I1jAzas — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Dugarry n'y croit pas pour Beye « Non, on il ne faut pas se contenter de ce genre de match (face à Auxerre). Ça n’a aucun sens. Après, je comprends le diagnostic fait par Habib Beye. Je comprends qu’il a un but, et un but unique, se qualifier pour la Ligue des Champions directement, donc il faut prendre des points. Et bien jouer, on attendra. Ça parait assez clair. Si ça se trouve, dans trois mois, il ne sera plus là non plus. Je ne sais pas, je n’ai jamais été entraineur, il arrive dans un club sous pression, au maximum de sa pression, avec des supporters désabusés, dégoûtés, des joueurs qui n’ont pas l’air mieux, et qui sont beaucoup plus malades que ce qu’il a pu constater à son arrivée… Il est un peu dans l’urgence », assure-t-il au micro de RMC, avant d'en rajouter une couche.