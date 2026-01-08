F1 - Transfert de Verstappen : Menacé, il lâche une réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, Max Verstappen repartira pour une nouvelle saison avec Red Bull, où il aura un nouveau coéquipier en la personne d’Isack Hadjar. Mais voilà qu’au cours des derniers mois, l’avenir du Néerlandais a fait l’objet de nombreuses rumeurs. Il était notamment question d’un transfert chez Mercedes, où il aurait pu remplacer George Russell. Pas de quoi effrayer toutefois le Britannique.

Sous contrat jusqu’en 2028, Max Verstappen pilotera chez Red Bull en 2026. On aurait pourtant pu le voir ailleurs selon les différentes rumeurs apparues au cours des derniers mois. En effet, l’avenir du Néerlandais a fait énormément parler. Verstappen a ainsi fait trembler la planète F1 avec notamment l’annonce d'un accord pour rejoindre Mercedes. Finalement, cela n’aura pas lieu pour la saison à venir…

« Je ne m’inquiète pas de perdre ma place » Max Verstappen chez Mercedes, ça aurait pu être fatal à George Russell. En effet, avec les rumeurs d’une arrivée du Néerlandais, le baquet du Britannique était remis en question. Mais voilà que face à cette situation, le pilote Mercedes n’a pas eu peur. Rapporté par f1only, Russell a expliqué : « Je ne m’inquiète pas de perdre ma place ».