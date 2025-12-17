C'est terminé pour Lucas Chavalier : La décision choc du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent du onze de départ du PSG depuis trois rencontres, Lucas Chevalier s'attendait à retrouver sa place de titulaire ce mercredi soir contre Flamengo à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale. Et pourtant, Luis Enrique a choisi d'aligner une nouvelle fois Matvey Safonov dans ses buts. Un message très clair pour l'ancien portier du LOSC.

Recruté pour 55M€, bonus compris, l'été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a connu des débuts poussifs au PSG. Néanmoins, le portier français avait conservé sa place dans le onze de départ jusqu'au déplacement à Monaco où il a subi un très gros tacle sur la cheville.

Chevalier remplaçant contre Flamengo ! Blessé à la suite de ce tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier était absent pour affronter Rennes et l'Athletic Bilbao. De retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz, le portier français était toutefois sur le banc, laissant sa place à Matvey Safonov qui enchaînait une troisième titularisation de suite. Et alors que tout laissait penser que Lucas Chevalier retrouverait sa place pour la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo ce mercredi soir, Luis Enrique a décidé d'aligner une nouvelle fois Matvey Safonov au coup d'envoi.