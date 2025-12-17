Lucas Chevalier a craqué : L’annonce qui inquiète le PSG

Axel Cornic

Jeune talent, Lucas Chevalier semble avoir tout pour réussir au Paris Saint-Germain. Pour le moment, l’ancien du LOSC ne semble toutefois pas avoir les épaules assez larges pour remplacer un gardien comme Gianluigi Donnarumma et sa doublure Matveï Safonov pourrait lui passer devant.

Ce n’est pas la meilleure période de la jeune carrière de Lucas Chevalier, qui à 24 ans a fait le choix de franchir un palier en signant au PSG. Mais il semble s’être pris les pieds dans le tapis et en plus du fantôme de Gianluigi Donnarumma qui plane toujours sur lui, il a vu une nouvelle menacer se préciser.

Chevalier est fragilisé à Paris Habituellement deuxième gardien, Matveï Safonov pourrait en effet venir bousculer la hiérarchie dans les cages du PSG. Il a en tout cas su profiter à merveille de l’absence sur blessure de Chevalier, avec des prestations de haut niveau. Et même la polémique qui l’opposait à l’international ukrainien Illya Zabarnyi semble s’être également calmée.