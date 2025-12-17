Lucas Chevalier a craqué : L’annonce qui inquiète le PSG

Jeune talent, Lucas Chevalier semble avoir tout pour réussir au Paris Saint-Germain. Pour le moment, l’ancien du LOSC ne semble toutefois pas avoir les épaules assez larges pour remplacer un gardien comme Gianluigi Donnarumma et sa doublure Matveï Safonov pourrait lui passer devant.
Ce n’est pas la meilleure période de la jeune carrière de Lucas Chevalier, qui à 24 ans a fait le choix de franchir un palier en signant au PSG. Mais il semble s’être pris les pieds dans le tapis et en plus du fantôme de Gianluigi Donnarumma qui plane toujours sur lui, il a vu une nouvelle menacer se préciser.
Chevalier est fragilisé à Paris
Habituellement deuxième gardien, Matveï Safonov pourrait en effet venir bousculer la hiérarchie dans les cages du PSG. Il a en tout cas su profiter à merveille de l’absence sur blessure de Chevalier, avec des prestations de haut niveau. Et même la polémique qui l’opposait à l’international ukrainien Illya Zabarnyi semble s’être également calmée.
« Peut-être qu’il se cherche un peu dans sa tête »
Pour Jérôme Rothen, le problème semble être mental pour le jeune Lucas Chevalier. « Peut-être qu’il se cherche un peu dans sa tête (...) J'étais le premier à militer pour son arrivée si Donnarumma ne prolongeait pas » a expliqué l’ancien du PSG, sur RMC. « C’est un jeune gardien français et il est normal d’avoir les meilleurs français dans le plus grand club français, le PSG. Mais dans le football, tu n’as pas de temps. Encore moins dans un club comme le PSG ».