Mercato : Deux stars signent au PSG, le jackpot dévoilé !

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi vient de boucler deux grosses signatures. En effet, Achraf Hakimi et Vitinha auraient paraphé un nouveau bail à Paris, et ce, jusqu'au 30 juin 2029. Désormais, les deux hommes forts de Luis Enrique toucheraient plus de 15M€ par an.

Tombé sous le charme d'Achraf Hakimi et de Vitinha, le PSG a fait le nécessaie pour les recruter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 70M€ (bonus compris) pour arracher le capitaine du Maroc à l'Inter lors de l'été 2021. Et un an plus tard, le PSG a offert environ 41,5M€ au FC Porto pour s'attacher les services du milieu de terrain portugais.

PSG : Hakimi et Vitinha ont rempilé Au fil des années, Achraf Hakimi et Vitinha sont montés en puissance au PSG. A tel point qu'ils sont devenus des joueurs indéboulonnables de Luis Enrique. Pour sécuriser l'avenir de ses deux talismans, le PSG a décidé de payer le prix fort.