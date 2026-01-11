Mercato : Deux stars signent au PSG, le jackpot dévoilé !

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi vient de boucler deux grosses signatures. En effet, Achraf Hakimi et Vitinha auraient paraphé un nouveau bail à Paris, et ce, jusqu'au 30 juin 2029. Désormais, les deux hommes forts de Luis Enrique toucheraient plus de 15M€ par an.
Tombé sous le charme d'Achraf Hakimi et de Vitinha, le PSG a fait le nécessaie pour les recruter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 70M€ (bonus compris) pour arracher le capitaine du Maroc à l'Inter lors de l'été 2021. Et un an plus tard, le PSG a offert environ 41,5M€ au FC Porto pour s'attacher les services du milieu de terrain portugais.
PSG : Hakimi et Vitinha ont rempilé
Au fil des années, Achraf Hakimi et Vitinha sont montés en puissance au PSG. A tel point qu'ils sont devenus des joueurs indéboulonnables de Luis Enrique. Pour sécuriser l'avenir de ses deux talismans, le PSG a décidé de payer le prix fort.
Hakimi - Vitinha : Un contrat de plus de 15M€ au PSG
Selon les informations de Fabrice Hawkins, divulguées dans l'émission les Grandes Gueules du Sport ce samedi, Achaf Hakimi et Vitinha ont signé un nouveau contrat au PSG, et ce, jusqu'au 30 juin 2029. Conformément à la nouvelle politique du club de la capitale, leur nouveau bail comprend une part fixe et une part variable avec des bonus facile à atteindre, basés sur le nombre de titularisations et de matchs joués. A en croire le journaliste de RMC Sport, Achaf Hakimi et Vitinha toucheraient désormais plus de 15M€ par an.