Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Transfert, salaire… Tous les chiffres du transfert de Hakimi !

Publié le 29 juin 2021 à 0h02 par Alexis Bernard mis à jour le 29 juin 2021 à 0h06

Le PSG tient sa nouvelle recrue avec le défenseur de l’Inter Milan, Achraf Hakimi. Le 10 Sport vous livre tous les chiffres de l’opération.

Le PSG et l’Inter Milan viennent de finaliser les derniers détails du transfert d’Achraf Hakimi. Après avoir transmis officiellement une nouvelle offre revue à la hausse, Paris a pu boucler l’opération, point par point, avec l’Inter comme avec le joueur. Et finalement, voici les chiffres finaux. Selon nos informations, le PSG va dépenser 65 millions d’euros pour Achraf Hakimi. A ce montant, Paris a proposé 5 millions d’euros de bonus divers, que l’Inter Milan a accepté.

9 millions d’euros net