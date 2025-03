Antoine Dupont : Le cliché qui officialise son couple !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur les réseaux sociaux concernant Antoine Dupont qui serait en couple avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere. Mais cette rumeur n'en est plus une puisque plusieurs clichés ont fuité confirmant la relation entre le capitaine du XV de France et celle qui a été élue Miss Univers en 2016.

Fraîchement auréolé de sa victoire avec le XV de France au Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a pu célébrer malgré sa grave blessure. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, le capitaine du XV de France n'était pas sur le terrain contre l'Ecosse. Cependant, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain ne sera pas seule pour traverser cette épreuve. Très discret jusque-là sur sa vie privée, Antoine Dupont ne peut désormais plus se cacher.

Antoine Dupont en couple avec Iris Mittenaere, la photo qui confirme

En effet, alors que des rumeurs circulent concernant son couple depuis quelques jours, cela semble désormais être officiel. Dans son édition publiée mercredi, Paris-Match dévoile effectivement des photos sur lesquelles on aperçoit Antoine Dupont avec Iris Mittenaere. « La star du rugby et l'ancienne Miss France n'ont d'yeux que l'un pour l'autre ces dernières semaines. Sur la pelouse, ce génie a le don de nous surprendre. En dehors aussi. C'est au bras d'une Miss Univers que le joueur né dans les Hautes-Pyrénées a fêté la victoire du XV de France à l'issue du tournoi des Six-Nations », écrit l'hebdomadaire pour décrire les clichés sur lesquels on découvre les deux amoureux.

Une soirée proche des Champs-Elysées

Ces photos ont donc été captées le 16 mars dans la foulée de la victoire du XV de France contre l'Ecosse à l'occasion d'une soirée près des Champs-Elysées pour célébrer ce succès. Antoine Dupont et Iris Mittenaere étaient notamment accompagnés d’Anthony Jelonch, autre joueur du XV de France, ainsi que de Léna Situations et Bigflo et Oli, des amis du demi-de-mêlée du Stade Toulousain. Quoiqu'il en soit, ces clichés tendent à confirmer qu'entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere, c'est officiel.