Une star du PSG met un vent aux journalistes !

Axel Cornic

L’avenir de Gianluigi Donnarumma interroge en ce moment, puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans moins d’un an et demi. Une prolongation semblait déjà actée il y a quelques mois, mais elle se fait finalement toujours attendre et ne comptez pas sur le principal intéressé pour en dire plus sur le sujet.

Arrivé libre en 2021, Gianluigi Donnarumma a tout de suite été installé comme le titulaire indiscutable dans les cages. Le PSG a même sacrifié une pointure comme Keylor Navas pour lui faire de la place, mais voilà qu’il pourrait déjà partir ! Car son contrat se termine en juin 2026 et pour le moment, aucune nouvelle n’est tombée sur une éventuelle signature…

Le silence de Donnarumma

Titulaire ce jeudi lors du quart de finale aller de Ligue des Nations face à l’Allemagne (1-2), le capitaine de la Squadra Azzurra a été interrogé en zone mixte sur une éventuelle prolongation du PSG. Et dans une vidéo publiée par le portail Calciomercato.it, on peut le voir sourire en coin avant de s’éloigner, sans répondre à la question.

« L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué »

Il a pourtant laissé entendre qu’il pourrait bien revenir en Italie un jour, ce qui ne devrait pas vraiment être appricé au PSG. « San Siro est un stade unique, je le porterai toujours avec moi, revenir dans cette ville est toujours spécial, mon cœur est ici » a déclaré Gianluigi Donnarumma, au micro de la RAI. « Certains me veulent ici ? C'est sympa, mais ce sont des situations qu'on verra plus tard. L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué ».