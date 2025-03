Mercato - OM : Pogba annoncé par une légende du club ?

La rédaction

Chris Waddle, légende de l'OM, estime que Paul Pogba ferait un bon choix en signant à Marseille. Selon lui, le style de jeu en Italie ou en Ligue 1 conviendrait mieux au milieu français que l'agitation de la Premier League. Malgré les réserves de Medhi Benatia, la rumeur Pogba à l’OM continue d’enfler.

Récemment libéré de sa suspension de 18 mois, Paul Pogba est officiellement de retour sur le marché et peut s'engager où il le souhaite. Si le nom de «La Pioche» a été lié à de nombreuses destinations, comme la MLS, la rumeur qui a pris le plus d'ampleur cet hiver l'envoie du côté de l'OM. le club phocéen avait finalement signé Ismaël Bennacer dans les tous derniers instants du mercato, mettant temporairement fin à cette rumeur.

Paul Pogba à l'OM ?

Medhi Benatia avait annoncé à L'Équipe ne pas vouloir prendre de risque en signant Paul Pogba, mais le directeur sportif de l'OM laisse tout de même la porte ouverte. Pour Chris Waddle, légende du club, Pogba ferait un bon choix en signant sur la Canebière. «Marseille serait un bon choix, l'Italie aussi. Je pense qu’il est mieux adapté à l’un de ces deux championnats.» explique-t-il à 10bet.

L'OM, plus «adapté» à Pogba

L'ancien attaquant de l'OM (1989-1992) estime que Paul Pogba n'était pas fait pour le style de jeu anglais : «C’est une situation difficile, il ne s’est jamais vraiment imposé en Angleterre. Il a fait son apparition, et il avait l’air à la hauteur, puis est allé en Italie. Je pense que ce type de football lui convient davantage. Un peu plus lent, ce n’est pas d’un bout à l’autre, c’est plus patient. Les conditions météorologiques dictent parfois le rythme à l’étranger. Le soleil, la chaleur. Je pense qu’il était plus adapté à ce type de jeu plutôt qu’à l’agitation de l’Angleterre.»