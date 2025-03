Pogba : Une figure de l’OM l’invite à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé en MLS ou à l’OM, un retour à Manchester United a également été évoqué pour Paul Pogba. Ce qui ne serait pas une bonne chose aux yeux de Chris Waddle. L’ancien attaquant olympien estime que le style de jeu en France ou en Italie conviendrait mieux au milieu de terrain âgé de 31 ans et a validé une éventuelle arrivée à Marseille.

Ancien attaquant star de l’OM au début des années 1990, Chris Waddle a évoqué l’avenir de Paul Pogba dans un entretien accordé à 10bet. Si un troisième passage à Manchester United a été évoqué, l’Anglais estime que la Premier League n’est pas forcément ce qui convient le mieux à l’international français.

« Plus adapté à ce type de jeu plutôt qu'à l'agitation de l'Angleterre »

« C'est une situation difficile, il ne l’a jamais vraiment fait en Angleterre. Il a fait son apparition et il avait l'air à la hauteur, puis est allé en Italie. Je pense que ce type de football lui convient. Un peu plus lent, ce n'est pas d'un bout à l'autre, c'est plus patient », a déclaré Chris Waddle, dans des propos relayés par Goal.

« La France, Marseille, serait un bon mouvement »

Il voit plutôt Paul Pogba en France, à l’OM, ou bien en Italie : « Les conditions météorologiques dictent parfois le rythme à l'étranger. Le soleil, la chaleur. Je pense qu'il était plus adapté à ce type de jeu plutôt qu'à l'agitation de l'Angleterre. Pour moi, la France, Marseille, serait un bon mouvement et évidemment la ligue italienne serait un bon mouvement pour lui. Je pense qu'il est mieux adapté à l'un de ces deux championnats. »