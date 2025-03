F1 : Verstappen fait paniquer Red Bull !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lewis Hamilton a fini en pole des qualifications pour la course sprint ce vendredi, devançant Max Verstappen. Un résultat qui semble convenir à Red Bull, qui ne s’imaginait pas à ce niveau après l’unique séance d’essais libres sur le circuit de Shanghai, le Néerlandais signant le 16e temps.

Une semaine après la victoire de Lando Norris (McLaren) en Australie pour l’ouverture de la saison, les pilotes de Formule 1 enchaînent sur un week-end en Chine, avec notamment la première course sprint de l’année 2025 qui se déroulera ce samedi matin à Shanghai. Et c’est Lewis Hamilton qui partira en pole au volant de sa Ferrari après avoir signé le meilleur temps des qualifications, devançant Max Verstappen. Une belle surprise pour Red Bull.

« Nous étions vraiment inquiets »

Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, s’est en effet réjoui de la prestation du Néerlandais. « C'est beaucoup mieux que prévu. Nous étions vraiment inquiets de ne pas être sur les deux premières lignes, a-t-il reconnu, rapporté par Motorsport. Ils ont changé plusieurs choses sur la voiture, ce qui a évidemment aidé, et Max a fait un méga tour. »

« Les EL1 semblaient encore un peu plus délicats à certains moments »

« Ces changements ont été effectués après la séance d'essais parce que les EL1 semblaient encore un peu plus délicats à certains moments. Nous n'étions pas dans le top 6 et les pneus étaient horribles. J'espère donc que demain, nous pourrons rouler à cette vitesse sur toute la course, mais c'est une très bonne surprise », poursuit Helmut Marko, avec des propos élogieux à l’encontre de Ferrari et sa nouvelle star Lewis Hamilton : « Je pense qu'ils n'ont pas eu de chance à Melbourne. Mais ici, dès la première séance, Ferrari a été forte. Et j'aimerais féliciter Hamilton, être à la première place pour sa deuxième [qualifications], contre [Charles] Leclerc, qui est fantastique dans l'exercice, c'est une réussite incroyable. »