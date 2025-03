Luis Enrique : La question qu’un joueur du PSG n’a jamais voulu lui poser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’entraîner le PSG, Luis Enrique a été aux commandes de l’Espagne. Il l’était notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une compétition pour laquelle l’entraîneur ibérique avait décidé de se passer de Fabian Ruiz, qu’il a aujourd’hui sous ses ordres au PSG. Un coup dur pour le Parisien, qui n’a toutefois jamais demandé d’explication auprès de Luis Enrique.

Auteur d’un Euro 2024 XXL avec l’Espagne, Fabian Ruiz a ainsi pris sa revanche suite à son absence au Qatar pour la Coupe du monde 2022. En effet, à l’époque, Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, n’avait pas fait appel au joueur du PSG. Mais voilà que depuis, celui qui est devenu l’entraîneur du club de la capitale a fait son mea culpa. « Ne pas l'avoir pris au Mondial en tant que sélectionneur a été une erreur de ma part. Je l’assume », avait balancé Luis Enrique, qui a aujourd’hui Fabian Ruiz sous ses ordres au PSG.

« C’est un grand entraîneur et je l’ai toujours dit »

A l’occasion d'un entretien accordé à Marca, Fabian Ruiz est revenu sur ces propos de Luis Enrique à son égard. Et le milieu de terrain a expliqué : « Ce que j’ai ressenti en écoutant Luis Enrique confiait qu’il regrettait de ne pas m’avoir sélectionné à la Coupe du monde ? De la gratitude. Il reconnait le travail que je fais. A l’époque, il avait décidé de ne pas me sélectionner et je le respecte. L’Espagne a énormément de joueurs et l’entraîneur doit prendre des décisions. C’est un grand entraîneur et je l’ai toujours dit. Et quand j’ai su qu’il serait l’entraîneur du PSG ? Le football est comme cela. Il est venu à Paris et pendant ces deux années, j’ai beaucoup joué ».

« Nous n’avons jamais parlé de cela »

Désormais, Fabian Ruiz côtoie donc Luis Enrique au quotidien au PSG, mais ce n’est pas pour autant qu’il lui a posé la question sur sa non-sélection pour la Coupe du monde au Qatar. « Par curiosité, je ne lui ai pas demandé pourquoi ? Non, parce que ce sont des décisions que l’entraîneur doit être. C’est clair que j’aurais aimé y être, mais, c’est la vérité, nous n’avons jamais parlé de cela. J’essaye seulement de m’améliorer, de faire ce qu’il me dit. J’ai vu le documentaire sur Luis Enrique ? Oui. Cela reflète comment il est, quelqu’un de transparent, comme il est au quotidien. C’est notre leader, celui qui fait que notre équipe grandit. Nous sommes heureux de l’avoir. J’ai été surpris par ce que j’ai vu ? Pas du tout. Nous l’avons quasiment toute la journée, nous n’avons pas été surpris », a poursuivi l’Espagnol.