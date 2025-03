PSG : La signature «extraordinaire» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, le PSG officialisait la prolongation du contrat de Luis Enrique jusqu’en 2027. Une signature qui vient récompenser une belle montée en puissance de l’équipe parisienne. Et pour Patrick Videira, coach du Mans, Luis Enrique est extraordinaire.

Comme il l'avait promis, Luis Enrique a enfin réussi à donner sa patte au jeu du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale a rapidement voulu sécuriser son coach qui a récemment prolongé jusqu'en 2027. Patrick Videira, qui a affronté le PSG avec Le Mans en Coupe de France, n'a pas manqué d'encenser Luis Enrique.

Luis Enrique fait l'unanimité

« Au PSG actuellement, il y a un monsieur à qui on a rigolé au nez lorsqu’il a dit certaines choses, même s’il savait que certaines stars allaient partir. Il avait affirmé que, quoi qu’il arrive, il aurait un collectif beaucoup plus fort, et il est en train de démontrer au monde entier qu’il avait raison. Quand on entraîne une équipe, le collectif est plus fort que les individualités. C’est ce que j’essaie de faire comprendre à mes joueurs, à notre niveau, car on ne va pas se comparer au PSG », lâche-t-il lors d’un live Instagram, avant d’en dire plus sur Luis Enrique.

«Luis Enrique a été extraordinaire avec nous»

« Luis Enrique a été extraordinaire avec nous. Il a été élogieux envers Le Mans FC et envers moi-même. Il a été très humble. Après, il donne une image aux médias qui est complètement différente, ce qui peut être une forme de protection qu’il a voulu adopter. Pour moi, de son côté, cela a été une personne fantastique. À la fin du match, il m’a dit des choses très simples. Il m’a félicité par rapport à mon organisation de jeu, à ce que j’avais mis en place contre son équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés que nous avions préparés. Il nous a pris très au sérieux et nous avait observés sur de nombreuses vidéos. Simplement, il m’a félicité et, aujourd’hui, venant de ce Monsieur, c’est vrai que ses paroles ont été importantes », ajoute Patrick Videira.