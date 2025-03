Pascal Praud - Canal+ : C’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La semaine dernière, Alain Prost était l'invité de l'Heure des Pros sur CNews. L'occasion pour le quadruple champion du monde d'évoquer notamment le documentaire réalisé par Canal+ et qui retrace sa carrière ainsi que sa vie en dehors des circuits. Un documentaire d'ailleurs validé par Pascal Praud.

Il y a une semaine, Pascal Praud recevait Alain Prost sur le plateau de son émission L'Heure des Pros sur CNews. Le quadruple champion du monde de Formule 1 était présent à l'occasion de la diffusion de son documentaire sur Canal+, chaîne du même groupe que CNews. Et visiblement, Pascal Praud a très largement apprécié ce documentaire.

Praud valide le documentaire de Canal+ sur Prost

« Ils sont rares, ceux qui avancent sans artifice, sans maquillage, sans rien d'autre qu'eux-mêmes ; ceux qui disent bonjour ou au revoir sans perdre ni des yeux, ni du cœur les amis de toujours ou les rencontres de passage. Alain Prost n'est pas fait du même bois que les autres hommes. Il l'admet. Il n'en tire aucune vanité. MyCanal propose depuis plusieurs semaines un documentaire sobrement appelé Prost qui retrace sa vie, son œuvre en six épisodes de vingt-six minutes. Il est recommandé de regarder le film un mouchoir à la main, non qu'il soit triste mais parce qu'Alain Prost est bouleversant », écrit le journaliste dans sa chronique pour le JDD, avant de poursuivre.

«Alain Prost est bouleversant»

« L'unique champion du monde français de Fl est venu cette semaine sur CNews afin de partager avec les téléspectateurs les confidences d'un parcours unique. Il a parlé d'une voix basse et douce. Elle détonne avec le bruit et la fureur des circuits quand les Formule 1 tournent à 300 km/h. Alain Prost a évoqué son enfance, sa grand-mère arménienne qui échappa au génocide, le cancer de son frère Daniel quand Alain n'avait pas 14 ans (...) Son frère Daniel est atteint d'une tumeur au cerveau. Alain rêve de football, Daniel de kar-ting. Sous le soleil d'Antibes, une compétition amicale est organisée. Les frères Prost s'inscrivent au départ. Alain n'a jamais piloté. Il a un bras dans le plâtre. Il gagne la course. Le destin frappe à la porte », ajoute Pascal Praud, qui valide donc le documentaire de Canal+ sur Alain Prost.