Mbappé dans une autre équipe, le scénario lunaire !

Avant d'honorer sa toute première sélection avec l'équipe de France en 2017, du temps où il évoluait encore dans les rangs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé aurait lancé les démarches afin de représenter... le Cameroun ! Certains témoignages semble donner du crédit à ce scénario assez lunaire.

Et si Kylian Mbappé n'avait jamais porté le maillot de l'équipe de France, avec qui il a remporté la Coupe du Monde 2018 et réalisé une remarquable finale avec un triplé légendaire au Mondial 2022 ? Certaines rumeurs indiquent en effet que l'attaquant du Real Madrid, bien avant d'exploser au plus haut niveau avec l'AS Monaco durant la saison 2016-2017, avait envisagé de représenter le Cameroun sur la scène internationale. Un processus qui aurait été amorcé par le biais de la famille paternelle de Mbappé.

« Des photos ont circulé »

Le journaliste René-Victoria Ekounga a confirmé ce scénario assez incroyable au sujet de Kylian Mbappé dans l’After Foot, sur RMC Sport : « J’ai eu un entretien avec son grand-père. Il m’a dit que son petit-fils venait souvent au Cameroun. Des photos ont circulé, ça a confirmé qu’il venait ici incognito. Kylian proposé à la Fédération, ça pourrait être vrai », explique-t-il. En clair, il aurait vraiment été question à un moment donné que Kylian Mbappé s'engage avec le Cameroun pour son avenir international.

« Pas eu le temps de le voir arriver »

Mais Junior Binyam, ancien membre de la Fédération camerounaise, répond fermement sur ce cas Mbappé et assure que cela n'a jamais été un sujet pour les Lions Indomptables : « La légende veut qu’on ait casté Mbappé pour des équipes de jeunes au Cameroun, mais même en France, ils n’ont pas eu le temps de le voir arriver, il était déjà en équipe première. Il faut qu’on soit rationnel. Il n’est pas possible qu’il ait été proposé au Cameroun ». Reste donc à démêler le vrai du faux dans ce dossier Mbappé.