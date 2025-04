«Il travaille jour et nuit», l’annonce cash à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pablo Longoria n’est plus l’artisan principal du mercato de l’OM. En effet, depuis l’intronisation de Medhi Benatia en tant que conseiller sportif fin 2023 puis de directeur du football début janvier, le dirigeant marocain est omniprésent. Peut-être même trop puisqu’il en ferait des nuits blanches selon le journaliste Romain Molina...

Le 30 novembre 2023, quelques semaines après les départs du coach Marcelino et du directeur du football Javier Ribalta, Medhi Benatia était nommé conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. Dès lors, le président Pablo Longoria s’appuyait sur l’homme qui est à l’origine du renouveau de l’OM au niveau du projet sportif.

«Il peut être un directeur sportif de haut niveau»

Les recrues ont afflué et un grand coup de balai a été effectué dans le groupe de l’Olympique de Marseille. Le tandem Longoria-Benatia fonctionne et ravit le patron du club phocéen. « L’arrivée de Medhi nous a donné un vent frais. Medhi est top. (…) J’ai voulu déléguer avec lui et je peux le faire avec lui car il peut être un directeur sportif de haut niveau », confiait Pablo Longoria sur un stream de Zack Nani en décembre dernier.

Benatia fait un strike à l’OM et ne prend aucun temps off

Même son de cloche dans l’ensemble de l’institution marseillaise selon Romain Molina. Sur sa chaîne YouTube, Medhi Benatia mettrait tout le monde d’accord, y compris ses détracteurs, depuis sa nomination à l’OM et encore plus depuis sa promotion au poste de directeur du football le 8 janvier dernier. Son implication au quotidien, vu qu’il travaille jour et nuit, impressionne. Son ambition est claire dans lacité phocéenne : ramener ce professionnalisme qu’il a connu au fil de sa carrière au Bayern Munich et à la Juventus entre autres.