Départ de De Zerbi : Le coup de pression à l'OM

Axel Cornic

L’avenir du projet construit autour de Roberto De Zerbi, arrivé il y a seulement quelques mois, fait énormément parler en ce moment. Car l’Olympique de Marseille pourrait une nouvelle fois rater la qualification pour la Ligue des Champions et automatiquement, l’entraineur italien se retrouve en première ligne face aux critiques.

Alors que tout le monde semblait assez optimiste cet hiver, l’OM s’est offert une énorme crise de fin de saison. La deuxième place a été perdue après la lourde défaite face à l’AS Monaco (3-0) et la troisième est en grand danger, avec l’OL, le LOSC ou encore Strasbourg qui poussent fort pour poser un pied sur le podium de Ligue 1.

Evidemment, les critiques sont nombreuses et la principale cible n’est autre que Roberto De Zerbi, dont l’arrivée avait pourtant enthousiasmé tout le monde l’été dernier. Et si certains pensent qu’il faut déjà le dégager, ce n’est pas le cas d’Eric Di Meco. « Un départ de De Zerbi ? Je suis contre, parce que tu ne peux pas changer chaque année d'entraineur » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC Sport.

« Mais s'il reste, donnons-lui les joueurs qui rentrent dans ce qu'il veut faire. C'est dur de le défendre, mais on va changer pour prendre qui ? » a poursuivi Di Meco, dans l’émission Super Moscato Show de ce lundi. « Quand on a trouvé De Zerbi on était tous contents, parce que c'était inespéré. Donc on le garde et on lui donne les joueurs pour faire son 4-3-3 ! »