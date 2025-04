15M€ : Accord trouvé, l'OM tient son premier transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, l'OM semble déjà s'activer en coulisses, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Le club phocéen serait d'ailleurs en discussions avancées pour le transfert d'Aymeric Laporte. Un accord aurait même été trouvé.

Toujours deuxième de Ligue 1, l'OM espère décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Si tel est le cas, le club phocéen devrait vivre un mercato agité. Selon les informations de Thomas, membre du compte La Tribune OM, la première recrue de l'été pourrait d'ailleurs se nommer Aymeric Laporte.

Laporte vers l'OM pour 15M€ ?

« Il y aurait un accord verbal entre Aymeric Laporte et l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions. Il y aurait aussi un accord avec Al-Nassr pour un transfert aux alentours de 10 à 15 millions d’euros. Je peux confirmer qu’il y a un gentlemen's agreement entre toutes les parties. C’est un accord oral, il n’y a rien de signer, il faut être clair par rapport à ça. Tout est lié à une qualification en Ligue des Champions », révèle-t-il dans le live de La Tribune OM avant de poursuivre.

«C’est un dossier qui est là depuis quelques tem»

« C’est un dossier qui est là depuis quelques temps. Maintenant, on verra si c’est validé ou pas. J’aurais été chaud si le montant du transfert avait été un peu moins important. On parle d’un joueur qui est parti en Arabie Saoudite, Laporte a fait le tour, il n’est pas du tout dans le bon état d’esprit là-bas, il veut revenir en Europe. Mais il y a d’autres dossiers en plus de Laporte, ce n’est pas le seul défenseur avec qui on a potentiellement un accord. Tout va être conditionné à la qualification en Ligue des Champions », ajoute-t-il.