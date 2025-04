Transfert au Real Madrid : L'offre impossible à refuser du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis une quinzaine d'années, le PSG a pris pour habitude de terminer à la deuxième place du classement du championnat de France féminin derrière l'OL. Le club, qui a pour objectif de mettre à mal la domination lyonnaise et de connaître de beaux parcours européens, s'intéresse de près à la joueuse du Real Madrid Olga Carmona. Championne du monde en 2023 avec l'Espagne, elle se verrait proposer une offre très alléchante.

Eliminées dès le deuxième tour en Ligue des champions cette saison, les filles du PSG ont envie d'oublier cet échec et cela pourrait passer par une efficacité sur le mercato pour recruter le meilleur profil possible. En effet les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Olga Carmona dont le contrat expire dans quelques mois à peine au Real Madrid. L'arrière gauche de 24 ans serait en plein doute.

Le PSG tente sa chance

Présente au Real Madrid depuis la création de la section féminine, en 2020, Olga Carmona est très attachée au club de la capitale espagnole. Mais la capitaine de l'équipe semble être sur le départ, elle qui n'a toujours pas prolongé son contrat. D'après les informations de AS, la perspective de signer au PSG est tentante.

Le PSG va devancer le Real Madrid ?

Buteuse qui a offert la victoire à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2023 contre l'Angleterre, Olga Carmona se voit confrontée à un dilemme entre son club de cœur et une offre presque impossible à refuser. Le média espagnol révèle que la somme proposée par le PSG serait plus attirante que l'offre du Real Madrid. Le projet sportif est tout aussi séduisant, le PSG ayant pour but de s'illustrer à l'échelle européenne.