«L'autre femme» de Zidane, il dit tout

Zinedine Zidane a célébré son 50ème anniversaire le 23 juin 2022 en accordant entre autres une interview XXL à L'Equipe. L'occasion pour l'icône du football français de revenir sur sa riche carrière et d'évoquer notamment sa vie privée avec la plus grande histoire d'amour de sa vie à côté de celle avec sa maman : sa femme Véronique.

Zinedine Zidane a raccroché les crampons en 2006 après un coup de tête en finale de Coupe du monde sur le torse de Marco Materazzi contre l'Italie (1-1 et 3-5 aux tirs au but) et son penalty marqué d'une panenka qui signait son 160ème but en carrière, son ultime. Son tout premier remonte au 10 février 1991 sous le maillot de l'AS Cannes, son club formateur. Il racontait ce moment spécial à L'Equipe en juin 2022. « Vous souvenez-vous de votre premier but chez les professionnels ? Contre Nantes. On gagne 2-1. Le 10 février 1991 ».

«Je lui dois énormément» La cause ? Il succédait à la rencontre avec sa femme Véronique Fernandez qui est devenue sa femme qui partage sa vie encore à ce jour. « Vous vous souvenez encore de la date, précisément ? Oui, car le 6 février, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément »