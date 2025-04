Record au PSG : La dédicace que personne n'a vu venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, le PSG affrontait le FC Nantes dans un match qui avait été reporté pour permettre aux Parisiens de souffler entre deux rencontres de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont fini par concéder le match nul (1-1) en fin de match mais ils poursuivent leur série d'invincibilité cette saison en Ligue 1 et battent aussi un record. En effet, le PSG n'a plus perdu à l'extérieur depuis 39 matches, un record en Europe.

En déplacement à Nantes, le PSG ne s'est pas caché pour ses ambitions de fin de saison en Ligue 1 : Luis Enrique veut rester à 0 défaite. Le club de la capitale a réussi sa mission même si le niveau de jeu n'a pas été exceptionnel. En conférence de presse, l'entraîneur espagnol est revenu sur ce record battu par le PSG en remerciant Christophe Galtier, avec qui la série a débuté.

Le PSG bat un nouveau record

Au-dessus du lot cette année en France, le PSG n'a jamais tremblé en Ligue 1 même si le début de saison était un peu plus timide. Les hommes de Luis Enrique dominent largement les débats et ce n'est pas vraiment une surprise de voir cette équipe invaincue. Mardi face au FC Nantes, c'est tout de même un record incroyable que le PSG est parvenu à décrocher puisque le club a enchaîné 39 matches en étant invaincu. Dans l'histoire des cinq grands championnats européens, c'est donc mieux que le Milan AC qui avait réussi à aller jusqu'à 38 entre 1991 et 1993.

Luis Enrique remercie Galtier

En concédant le match nul face au FC Nantes, le PSG améliore la marque et poursuit sa série, débutée sous l'ère Galtier, avant que Luis Enrique ne prenne le relais. « C’est un jour particulier, où nous battons un record magnifique car il était jusque-là détenu par l’AC Milan. Je veux remercier aussi Christophe Galtier aussi parce que c’est lui, ses joueurs et son staff qui ont débuté cette série donc bravo à eux. Et bravo à mes joueurs. Il faut de la chance aussi pour réussir à battre de genre de record » a-t-il confié en conférence de presse.