Terrible annonce, le rêve du PSG est gâché 

Mardi prochain, le PSG sera sur la pelouse d’Arsenal afin de tenter de prendre l’avantage dans cette demi-finale de Ligue des champions. Un choc qui s’annonce très serré entre deux équipes en forme, mais pour Fabio Capello, ce sont les Gunners qui vont passer.

Après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, le PSG va devoir se frotter à un autre club anglais en demi-finale de la Ligue des champions. En effet, les Parisiens défieront Arsenal avec le match aller dès mardi prochain à l'Emirates Stadium. Cependant, Fabio Capello voit les Gunners se hisser en finale.

Capello voit Arsenal battre le PSG

« Le niveau du PSG est très élevé. Ils ont dépensé de l’argent pour recruter des joueurs qui ne sont pas des cracks mais qui sont tous très forts. Cela a été un changement radical pour le PSG. Maintenant, ils ont une équipe qui joue ensemble sans attendre l’éclair d’un génie », explique-t-il en marge des Laureus Awards ce lundi au Palais de Cibeles, avant de poursuivre.

«Arsenal a quelque chose en plus»

« Je crois que Luis Enrique a accompli un travail unique, une équipe qui joue ensemble, qui court, qui souffre et qui a pour moi, avec l’Inter, le meilleur milieu de terrain de la compétition. (…) Arsenal a tout, de la qualité, de l’équilibre sur le terrain et une bonne condition physique, comme le PSG en ce moment. De ce point de vue, les deux équipes se valent. Mais, je pense qu’en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus. Si je devais parier, je pense qu’Arsenal sera meilleur », ajoute Fabio Capello, rapporté par L’ÉQUIPE.