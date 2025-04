Luis Enrique : Bagarre au PSG !

Pierrick Levallet

Alors que la fin de saison approche, le PSG a toujours de grands matchs à disputer. Le club de la capitale est encore en lice en Ligue des champions et doit aussi jouer une finale de Coupe de France. Luis Enrique garde donc son équipe pleinement mobilisée, et mise notamment sur la concurrence pour tirer le meilleur de chacun de ses éléments.

La fin de saison promet d’être palpitante pour le PSG. Déjà champion de France, le club de la capitale doit encore disputer sa finale de Coupe de France et aura même une chance de décrocher son billet pour l’ultime match de la Ligue des champions en cas de victoire contre Arsenal les 29 avril et 7 mai prochains. De ce fait, Luis Enrique garderait son équipe entièrement mobilisée à l’approche de ces grandes échéances.

La concurrence est rude au PSG !

Le technicien espagnol miserait d’ailleurs sur la concurrence pour tirer le meilleur de chacun de ses éléments. Comme le rapporte Le Parisien, quelques luttes auraient lieu dans le vestiaire du PSG pour les postes de titulaires. Désiré Doué et Bradley Barcola sont en balance pour la troisième place en attaque aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Ceux moins en vue, comme Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo, doivent également se battre pour convaincre Luis Enrique.

Le PSG vers une fin de saison historique ?

Cette concurrence saine pousserait chaque joueur du PSG à se dépasser pour espérer intégrer le onze de départ. Si la Ligue 1 est déjà en poche, l’effectif de Luis Enrique en veut plus et rêve d’une fin de saison unique, avec une Ligue des champions à la clé. Même les Titis comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye pourraient avoir une chance de participer à la fête. Luis Enrique a visiblement mobilisé ses troupes pour la dernière ligne droite de l’exercice 2024-2025. À voir maintenant si la motivation restera intacte jusqu'au bout.