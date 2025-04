Désiré Doué - PSG : La séparation surprise ?

La rédaction

6 buts en 6 matchs pour Désiré Doué. Voici la forme dans laquelle se trouve le néo-international français. L’attaquant latéral de 19 ans arrivé du Stade Rennais l’été dernier fait tourner les têtes… et pas seulement de ses coachs Luis Enrique et Didier Deschamps. Pep Guardiola serait admiratif de la pépite parisienne et serait à faire des folies. Que doit faire le PSG ? C’est notre sondage du jour !

A seulement 19 ans, Désiré Doué a fêté sa première sélection en équipe de France le 23 mars dernier contre la Croatie en quart de finale retour de la Ligue des nations au Stade de France (2-0 puis 5-4 aux tirs au but). Un penalty d’ailleurs transformé par celui qui est devenu l’une des pièces maîtresses de l’animation offensive de Luis Enrique au PSG. En une moitié de saison, la recrue estivale à 50M€ semble faire l’unanimité au Paris Saint-Germain où son professionnalisme est apprécié même en dehors des terrains et son travail personnel au Campus PSG d’après L’Équipe.

La menace Pep Guardiola ?

13 buts et 11 passes décisives cette saison dont 11 buts marqués depuis le début de 2025. Une progression nette qui souligne le momentum dans lequel se trouve Désiré Doué et qui n’a pas échappé à Pep Guardiola. Selon la version suisse de Sky Sport et le journaliste Sacha Tavolieri, l’entraîneur de Manchester City lorgnerait l’attaquant latéral du PSG et serait prêt à lui proposer monts et merveilles afin de le convaincre de casser son allégeance envers le Paris Saint-Germain courant jusqu’en juin 2029. De quoi l’inciter à réaffirmer son engagement vis-à-vis du club de la capitale en balayant d’un revers de main toute éventualité de départ.

Pas d’urgence pour Désiré Doué, place à Gianluigi Donnarumma ?

Sacha Tavolieri évoque même une volonté des propriétaires qataris d’offrir un nouveau contrat à Désiré Doué avec une saison supplémentaire, soit jusqu’à l’été 2030 donc. Mais RMC Sport affirme qu’aucun mouvement de ce genre n’est à signaler chez les hauts décideurs du Paris Saint-Germain. Toutefois, ce sujet pourrait revenir sur la table à l’avenir. Serait-ce le bon choix ? Ou bien faudrait-i se focaliser sur un dossier plus urgent du côté de la direction parisienne avec la prolongation du bail de Gianluigi Donnarumma qui prendra fin le 30 juin 2026 ?