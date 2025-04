Nouvelle équipe pour Doué, du très lourd est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès s'est interrogé sur la position préférentielle de Désiré Doué. A 19 ans, le joueur du PSG présente des qualités qui pourraient lui permettre d'évoluer dans n'importe quelle position., notamment dans l'axe derrière les attaquants. Un costume qu'il pourrait enfiler, d'abord, en équipe de France.

Ce lundi, Pierre Ménès a donné son avis sur Désiré Doué, l’homme en forme de cette année 2025 au PSG. A 19 ans, le joueur présente l’avantage d’évoluer au sein de plusieurs positions.

L'avertissement de Pierre Ménès

« Faire jouer Doué en 8 me paraît être du gâchis. Car plus tu rapproches de Doué du but adverse, plus tu optimises ses qualités. Avec ma conception du football, je l’aurais fait jouer libre dans l’axe derrière les attaquants, mais plus personne ne joue comme ça » a-t-il déclaré.

La solution est trouvée

Par contre, Ménès voit bien Doué dans cette position en équipe de France, derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michaël Olise. « Mais en équipe de France, ça pourrait être une solution intéressante pour l’avenir. Surtout qu’il travaille beaucoup défensivement » a déclaré Ménès sur sa chaîne Youtube. Reste à savoir si Didier Deschamps suivra les conseils de l'ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +.