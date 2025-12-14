Lionel Messi : Surprise, transfert bouclé en Ligue 1 !

Un an et demi après son départ du PSG pour l'Inter Miami, Lionel Messi a semble-t-il était une des raisons pour laquelle Valentin Barco, son jeune compatriote argentin de 21 ans, a pris la décision de quitter la Premier League pour la Ligue 1. En interview avec AS, le joueur de Strasbourg déballe tout.
Valentin Barco n'a pas eu le début de carrière espéré en Europe. Arrivé de Boca Juniors en janvier 2024 à Brighton, le latéral gauche et milieu axial n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent sous la houlette de Roberto De Zerbi. Il filait alors, en parallèle du départ du coach italien pour l'OM, du côté du FC Séville en prêt lors de la première partie de saison dernière.
Valentin Barco plaque la Premier League et Brighton pour la Ligue 1 et Strasbourg
Mais une fois de plus, la mayonnaise n'a pas pris en Andalousie. Résultat, l'international argentin de 21 ans a été rappelé à Brighton pour repartir pendant le mercato hivernal en prêt à Strasbourg. Depuis, Barco a fait son trou et a trouvé en Liam Rosenior l'entraîneur capable de lui faire passer un palier. Le natif de 25 de Mayo, commune située dans la province de Buenos Aires, est définitivement devenu un joueur du Racing Club de Strasbourg à la dernière intersaison.
«Le fait que Messi ait joué ici a eu une influence ? Un peu»
Ils sont de plus en plus nombreux à quitter la Premier League pour rejoindre la Ligue 1. Un championnat qu'il a mis au niveau de l'élite du football anglais en interview avec AS. Le tout en avouant avoir notamment été influencé par le passage de son compatriote Lionel Messi au PSG (2021-2023) avant de signer à Strasbourg. « Connaissiez-vous la ligue française avant de venir ici ? Je ne sais pas si le fait que Messi ait joué ici a eu une influence. Un peu les deux. Je connaissais le championnat français. J'aime beaucoup regarder le football et j'avais regardé des matchs en France. Je trouvais que c'était un championnat très compétitif et physique. Au début, je pensais que cela ne me convenait pas trop, mais je sentais que je pouvais m'adapter. Et aussi à cause du style de jeu de l'entraîneur (Rosenior), qui veut enchaîner les passes et garder le ballon. C'était un peu les deux ».