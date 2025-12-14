Lionel Messi : Surprise, transfert bouclé en Ligue 1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un an et demi après son départ du PSG pour l'Inter Miami, Lionel Messi a semble-t-il était une des raisons pour laquelle Valentin Barco, son jeune compatriote argentin de 21 ans, a pris la décision de quitter la Premier League pour la Ligue 1. En interview avec AS, le joueur de Strasbourg déballe tout.

Valentin Barco n'a pas eu le début de carrière espéré en Europe. Arrivé de Boca Juniors en janvier 2024 à Brighton, le latéral gauche et milieu axial n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent sous la houlette de Roberto De Zerbi. Il filait alors, en parallèle du départ du coach italien pour l'OM, du côté du FC Séville en prêt lors de la première partie de saison dernière.

Valentin Barco plaque la Premier League et Brighton pour la Ligue 1 et Strasbourg Mais une fois de plus, la mayonnaise n'a pas pris en Andalousie. Résultat, l'international argentin de 21 ans a été rappelé à Brighton pour repartir pendant le mercato hivernal en prêt à Strasbourg. Depuis, Barco a fait son trou et a trouvé en Liam Rosenior l'entraîneur capable de lui faire passer un palier. Le natif de 25 de Mayo, commune située dans la province de Buenos Aires, est définitivement devenu un joueur du Racing Club de Strasbourg à la dernière intersaison.