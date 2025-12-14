Annoncé à l’OM, il est mis à la porte par son club !

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement une quinzaine de jours et l‘Olympique de Marseille pourrait encore se renforcer, avec plusieurs pistes évoquées à l’étranger. C’est le cas avec Sacha Boey, latéral droit français du Bayern Munich, qui pourrait bien se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Une douzaine de nouveaux joueurs est arrivée cet été à Marseille. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria ne semblent pas encore satisfaits ! Le duo fort de l’OM souhaiterait offrir d’autres renforts à Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison, avec un nom qui revient régulièrement depuis quelques semaines.

Le Bayern Munich ne veut plus de lui Il s’agit de Sacha Boey, déjà suivi par l’OM lors du dernier mercato estival et pas vraiment dans les plans de Vincent Kompany au Bayern Munich. Ainsi, Mediaset nous apprend que les Bavarois auraient clairement annoncé au Français et à son entourage, qu’il ferait bien de se trouver un nouveau club pour le mois de janvier.