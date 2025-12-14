Annoncé à l’OM, il est mis à la porte par son club !

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement une quinzaine de jours et l‘Olympique de Marseille pourrait encore se renforcer, avec plusieurs pistes évoquées à l’étranger. C’est le cas avec Sacha Boey, latéral droit français du Bayern Munich, qui pourrait bien se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi.
Une douzaine de nouveaux joueurs est arrivée cet été à Marseille. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria ne semblent pas encore satisfaits ! Le duo fort de l’OM souhaiterait offrir d’autres renforts à Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison, avec un nom qui revient régulièrement depuis quelques semaines.
Le Bayern Munich ne veut plus de lui
Il s’agit de Sacha Boey, déjà suivi par l’OM lors du dernier mercato estival et pas vraiment dans les plans de Vincent Kompany au Bayern Munich. Ainsi, Mediaset nous apprend que les Bavarois auraient clairement annoncé au Français et à son entourage, qu’il ferait bien de se trouver un nouveau club pour le mois de janvier.
Une bataille avec la Juventus et Crystal Palace ?
Recruté pour 30M€ en 2024, le latéral droit n’a que très peu joué depuis le début de la saison et son prix s’est effondré sur le marché, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 18M€. L’OM ne serait toutefois pas le seul club sur le coup, puisque la Juventus et Crystal Palace souhaiteraient également s’attacher les services de Sacha Boey.