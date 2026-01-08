127,5M€ : Le rêve du PSG va coûter une fortune !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on a décidé d’en finir avec le recrutement des stars. Pour autant, au cours des dernières semaines, il était annoncé que le club de la capitale s’intéressait toujours à un gros buteur : Julian Alvarez. L’Argentin se trouve actuellement du côté de l’Atlético de Madrid, où la porte semble fermée à double tour. Et si le PSG veut Alvarez, il va falloir sortir le chéquier.

Ayant quitté Manchester City pour l’Atlético de Madrid en 2024, Julian Alvarez aurait alors pu signer au PSG. En effet, le buteur argentin révélait à propos des approches du club de la capitale : « Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait ». Et si ce n’était finalement que partie remise entre le PSG et Julian Alvarez ?

Un transfert XXL pour Julian Alvarez ? Malgré un secteur offensif déjà très bien fourni, le PSG garderait toujours un oeil sur Julian Alvarez. Selon les différentes rumeurs, l’Argentin serait dans les petits papiers parisiens, mais aussi ceux du FC Barcelone. Toutefois, recruter Alvarez représente un sacré investissement. En effet, ayant établi le top 100 des joueurs les plus chers, l’Observatoire du football CIES a fixé la valeur du buteur de 25 ans à 127,5M€.