Du PSG à l'OL : Le transfert que personne n'a vu venir !

Cet hiver, le PSG semble plus enclin à connaître des départs au sein de son effectif que des arrivées. Si le nom de Lucas Beraldo a été évoqué au cours des dernières semaines, un autre défenseur devrait quitter Paris. Peu utilisé par Luis Enrique, Noham Kamara pourrait notamment rejoindre l’OL, qui s’intéresse au joueur de 18 ans.

Le PSG pourrait connaître quelques rebondissements au niveau du mercato hivernal. Luis Enrique l’a toujours affirmé ; son équipe se tient prête à se renforcer en cas de belles opportunités sur le marché. Cependant, pour le moment, aucune piste concrète ne semble se dégager sur ce mois de janvier dans le sens des arrivées.

Noham Kamara sur le départ En effet, c’est surtout au niveau des départs que le PSG pourrait être concerné dans les prochaines semaines. Si le nom de Lucas Beraldo a été évoqué, notamment du côté de la Turquie, Noham Kamara pourrait également être candidat à un départ ce mois-ci. Comme le révèle le journaliste Marc Mechenoua ce mercredi, le défenseur de 18 ans attise les convoitises.