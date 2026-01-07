134M€ pour Désiré Doué : Le PSG va halluciner !

Lors de l'été 2024, le PSG a dépensé environ 50M€ pour arracher Désiré Doué au Stade Rennais. S'il décidait de vendre son numéro 14 dès maintenant, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pourrait faire une plus-value de près de 84M€. En effet, la valeur marchande de Désiré Doué avoisinerait les 134M€ aujourd'hui.
Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services du crack de 20 ans. Un an et demi plus tard, le prix de Désiré Doué a presque triplé.
PSG : Désiré Doué vaut 134M€
Ce mardi, l'Observatoire du football du CIES a dévoilé son top 100 des joueurs les plus chers de la planète. Sur le podium, on retrouve à la fois Lamine Yamal (FC Barcelone, 343,1M€), Erling Haaland (Manchester City, 255,1M€) et Kylian Mbappé (Real Madrid, 201,3M€). Mais qu'en est-il de Désiré Doué ?
PSG : Doué est le 7ème joueur le plus cher du monde
A en croire l'Observatoire du football du CIES, la valeur marchande de Désiré Doué avoisine les 134,6M€. L'attaquant du PSG est donc le 7ème joueur le plus cher du monde, derrière Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham (Real Madrid, 153,1M€), Michael Olise (Bayern, 136,9M€) et Florian Wirtz (Liverpool, 135,8M€).