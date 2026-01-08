Mercato : Il quitte le PSG… pour préparer son transfert à l’OM !

Formé au PSG, avec lequel il a effectué ses débuts dans le monde professionnel, Timothy Weah est passé par le Celtic Glasgow, où il avait été prêté pendant six mois. L’international américain a donc connu l’ambiance électrique du Celtic Park, une expérience préparatoire pour l’OM, qu’il a rejoint l’été dernier.
Après deux ans passés en Serie A, à la Juventus, Timothy Weah a fait son retour en Ligue 1 l’été dernier en s’engageant avec l’OM. À Marseille, l’international américain (47 sélections) peut s’appuyer sur son expérience au Celtic Glasgow, où le PSG l’avait prêté pendant six mois en 2019.
« Mon passage là-bas, où le football est roi, m’a préparé pour l’OM »
« J’ai quitté Paris à 19 ans pour aller jouer à l’étranger. Quand je suis parti en Écosse, j’ai vu le côté physique du foot. Jouer à 19 ans au “Paradis” (Celtic Park), c’est costaud. Mon passage là-bas, où le football est roi, m’a préparé pour l’OM. Le Celtic est un club très important : quand tu perds là-bas, c’est mauvais. Dans la vie, il faut passer par des étapes pareilles pour apprendre. Aujourd’hui, j’arrive à Marseille en étant serein car j’ai déjà évolué dans un contexte similaire », a confié Timothy Weah, dans un entretien accordé au Parisien.
« Je suis très connecté avec les supporters ici »
À propos de ce qui l’a le plus marqué depuis qu’il est à l’OM, le joueur âgé de 25 ans a ajouté : « L’amour du football, du club m’a touché. Ça se ressent dans la ville. C’est Marseille à fond (rires). On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Je suis très connecté avec les supporters ici. Et c’est marrant, je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris. À chaque fois que j’y remonte pour voir des amis, je rencontre des fans de l’OM. C’est incroyable. On est partout (rires). »