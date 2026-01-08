Mercato : Il quitte le PSG… pour préparer son transfert à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux ans passés en Serie A, à la Juventus, Timothy Weah a fait son retour en Ligue 1 l’été dernier en s’engageant avec l’OM. À Marseille, l’international américain (47 sélections) peut s’appuyer sur son expérience au Celtic Glasgow, où le PSG l’avait prêté pendant six mois en 2019.

« Mon passage là-bas, où le football est roi, m’a préparé pour l’OM » « J’ai quitté Paris à 19 ans pour aller jouer à l’étranger. Quand je suis parti en Écosse, j’ai vu le côté physique du foot. Jouer à 19 ans au “Paradis” (Celtic Park), c’est costaud. Mon passage là-bas, où le football est roi, m’a préparé pour l’OM. Le Celtic est un club très important : quand tu perds là-bas, c’est mauvais. Dans la vie, il faut passer par des étapes pareilles pour apprendre. Aujourd’hui, j’arrive à Marseille en étant serein car j’ai déjà évolué dans un contexte similaire », a confié Timothy Weah, dans un entretien accordé au Parisien.