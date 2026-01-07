Transfert à l'OM : L'annonce qui va mettre le feu au PSG !

Lors du dernier mercato estival, Timothy Weah a signé à l'OM. Et pourtant, l'international états-unien a été formé au PSG. Interrogé sur ses débuts sous les couleurs phocéennes, Timothy Weah a avoué qu'il croisait plus de supporters de l'OM que du club de la capitale à Paris.
Formé au PSG, Timothy Weah a créé la surprise en signant à l'OM l'été dernier. Après avoir passé deux ans à la Juventus, le joueur de 25 ans a été transféré à Marseille pour une somme proche de 14,4M€.
«Je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris»
Lors d'un entretien accordé au Dauphiné, Timothy Weah a fait une grosse révélation sur les supporters de l'OM. « Ce qui m'a le plus impressionné à Marseille ? L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville. Tu vois les gens : c’est Marseille à fond. On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée », a confié le numéro 22 de Roberto De Zerbi.
«On est partout»
Dans la foulée, Timothy Weah en a remis une couche : « Je suis très connecté avec les supporters ici. Et c’est marrant, je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris. À chaque fois que j’y remonte pour voir des amis, je rencontre des fans de l’OM. C’est aussi ce qui m’a choqué. C’est incroyable. On est partout (rires) ». Voilà une sortie qui ne devrait pas plaire au PSG.