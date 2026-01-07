Transfert à l'OM : L'annonce qui va mettre le feu au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Timothy Weah a signé à l'OM. Et pourtant, l'international états-unien a été formé au PSG. Interrogé sur ses débuts sous les couleurs phocéennes, Timothy Weah a avoué qu'il croisait plus de supporters de l'OM que du club de la capitale à Paris.

Formé au PSG, Timothy Weah a créé la surprise en signant à l'OM l'été dernier. Après avoir passé deux ans à la Juventus, le joueur de 25 ans a été transféré à Marseille pour une somme proche de 14,4M€.

«Je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris» Lors d'un entretien accordé au Dauphiné, Timothy Weah a fait une grosse révélation sur les supporters de l'OM. « Ce qui m'a le plus impressionné à Marseille ? L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville. Tu vois les gens : c’est Marseille à fond. On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée », a confié le numéro 22 de Roberto De Zerbi.