PSG - Départ de Luis Enrique : Le Qatar a choisi son remplaçant !

Au cours des dernières heures, un potentiel départ de Luis Enrique a circulé parmi les rumeurs. Selon certaines sources, l’Espagnol aurait refusé une offre XXL de prolongation au PSG. Si depuis, ces bruits de couloirs ont été démentis, le Qatar aurait déjà une piste prioritaire pour prendre la succession de l’Asturien.

Le PSG pourrait vivre une terrible révolution. Sous contrat jusqu’en juin 2027 au sein du club parisien, Luis Enrique pourrait quitter Paris à l’issue de son bail. C’est en tout cas ce qu’ont révélé certaines sources ce mardi, affirmant que le coach espagnol avait récemment repoussé une offre XXL de prolongation émise par la direction du PSG.

Luis Enrique va quitter le PSG ? Cependant, Luis Campos est rapidement intervenu. « 100 % fake news » a réagi le conseiller du football parisien sur ses réseaux sociaux. Dernièrement, il se disait que le PSG souhaitait offrir un contrat à vie à Luis Enrique, qui réalise des prouesses à la tête du club de la capitale. Ce mercredi, Média Foot confirme les dires de Luis Campos ; le technicien asturien n’a rien refusé du tout.