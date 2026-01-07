Coup de tonnerre, le PSG a trouvé son Lamine Yamal !

Né en 2007, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans. Mais désormais, de nouveaux phénomènes commencent à émerger aux quatre coins du monde. Au PSG, Ibrahim Mbaye, 17 ans, réalise de gros progrès, lui qui dispose de stats avancées similaires à celles du prodige du FC Barcelone. Explications.
Deuxième du dernier Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a déjà prouvé qu’il ne faisait plus partie des espoirs du football, mais bien des stars du ballon rond. L’ailier du FC Barcelone s’impose comme le leader de la future génération, lui qui n’a encore que 18 ans. Toutefois, cela n’empêche pas certains talents encore plus jeunes que lui de commencer à briller.
Ibrahim Mbaye progresse à vue d’œil
Né en 2008, Lennart Karl du Bayern Munich réalise également des prouesses en ce début de saison. Également né la même année, Ibrahim Mbaye commence tout doucement à jouer et à afficher un bon visage avec le PSG. Membre régulier de la rotation, l’international Sénégalais se distingue actuellement à la CAN. Âgé de 17 ans, Mbaye s’impose petit à petit comme un ailier capable de faire de belles différences sur le côté.
Des stats avancées impressionnantes
Amené à progresser sous les ordres de Luis Enrique, Ibrahim Mbaye fait déjà partie des meilleurs jeunes ailiers du monde à en croire les stats avancées proposées par le graphiste Spencer Mossman. En combinant les passes progressives ainsi que les actions créant des situations dangereuses chez les joueurs de moins de 23 ans, Mbaye se retrouve quasiment au sommet, juste derrière des joueurs comme Lennart Karl, Lamine Yamal, et enfin Rayan Cherki, en tête de ce graphique.