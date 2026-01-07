Coup de tonnerre, le PSG a trouvé son Lamine Yamal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Né en 2007, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans. Mais désormais, de nouveaux phénomènes commencent à émerger aux quatre coins du monde. Au PSG, Ibrahim Mbaye, 17 ans, réalise de gros progrès, lui qui dispose de stats avancées similaires à celles du prodige du FC Barcelone. Explications.

Deuxième du dernier Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a déjà prouvé qu’il ne faisait plus partie des espoirs du football, mais bien des stars du ballon rond. L’ailier du FC Barcelone s’impose comme le leader de la future génération, lui qui n’a encore que 18 ans. Toutefois, cela n’empêche pas certains talents encore plus jeunes que lui de commencer à briller.

Ibrahim Mbaye progresse à vue d’œil Né en 2008, Lennart Karl du Bayern Munich réalise également des prouesses en ce début de saison. Également né la même année, Ibrahim Mbaye commence tout doucement à jouer et à afficher un bon visage avec le PSG. Membre régulier de la rotation, l’international Sénégalais se distingue actuellement à la CAN. Âgé de 17 ans, Mbaye s’impose petit à petit comme un ailier capable de faire de belles différences sur le côté.