PSG : Le coup de cœur surprise à l’étranger !

Le choc approche. Ce jeudi soir, le PSG va tenter de prendre sa revanche sur l’OM à l’occasion du Trophée des Champions. Une rencontre programmée pour 19h au Koweït. Et si les Ultras des deux clubs ennemis ont décidé de boycotter ce déplacement lointain, la formation de Luis Enrique va néanmoins recevoir un fort soutien. Explications.

Battu par l’OM à Marseille en début de saison, le PSG souhaite prendre sa revanche. Ce jeudi au Koweït, Paris a l’occasion de remporter un nouveau trophée à l’occasion du Trophée des Champions (19h). Comme depuis plusieurs années, cette rencontre a été délocalisée à l’étranger.

Les Ultras boycottent l’événement Et forcément, cela a créé une nouvelle polémique. Tout d’abord, ce sont les Ultras de l’OM qui ont décidé de boycotter ce long déplacement malgré une offre du club à 150€ afin de voyager tout frais compris. De son côté, le PSG avait prévu un pack plus cher à 800€, qui a finalement été annulé faute d’achat.