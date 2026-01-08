50M€ : Le PSG a trouvé un nouveau Kylian Mbappé !

En 2024, quelques semaines après le départ de Kylian Mbappé, le PSG bouclait la signature de Désiré Doué recruté pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais. Et le crack français n'a pas mis longtemps à s'imposer à Paris au point que Benoît Trémoulinas le compare à Kylian Mbappé.
Recruté pour 50M€, Désiré Doué n'a pas perdu de temps pour s'imposer au PSG comme en témoigne sa prestation fabuleuse en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). A tel point que Benoit Trémoulinas voit des similitudes avec Kylian Mbappé au même âge.
Doué, le nouveau Mbappé ?
« Je ne vais pas parler du côté footeux parce que techniquement il est très fort, il est très élégant. Ce week-end il met encore un sac sous la barre, devant le but il devient très clinique. Je veux aller sur l’état d’esprit, et si on devait faire un comparatif sur des joueurs comme Mbappé, qui à son âge était très fort aussi, je trouve que son état d’esprit sur le terrain est irréprochable ! », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«C’est ce que j’aime chez Doué»
« C’est ça que j’aime bien, c’est-à-dire qu’il ne parle pas à l’arbitre, il ne se plaint pas, il fait des efforts alors que c’est un mec qui a eu 10 en finale de Champion’s League. Il aurait pu avoir un petit moment de décompression, où on traîne un peu la jambe, on a un peu de nonchalance, pas du tout ! Lui c’est à 100% à chaque fois sur le terrain. On a l’impression qu’il a envie de progresser, on a l’impression qu’il a envie de chercher des choses encore sur le terrain. Il est sans arrêt dans la percussion, il est sans arrêt en mouvement, à la recherche de Dembélé, de Kvara ou de Barcola quand ils jouent ensemble. C’est ce que j’aime chez Doué », ajoute Benoit Trémoulinas.