50M€ : Le PSG a trouvé un nouveau Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, quelques semaines après le départ de Kylian Mbappé, le PSG bouclait la signature de Désiré Doué recruté pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais. Et le crack français n'a pas mis longtemps à s'imposer à Paris au point que Benoît Trémoulinas le compare à Kylian Mbappé.

Recruté pour 50M€, Désiré Doué n'a pas perdu de temps pour s'imposer au PSG comme en témoigne sa prestation fabuleuse en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). A tel point que Benoit Trémoulinas voit des similitudes avec Kylian Mbappé au même âge.

Doué, le nouveau Mbappé ? « Je ne vais pas parler du côté footeux parce que techniquement il est très fort, il est très élégant. Ce week-end il met encore un sac sous la barre, devant le but il devient très clinique. Je veux aller sur l’état d’esprit, et si on devait faire un comparatif sur des joueurs comme Mbappé, qui à son âge était très fort aussi, je trouve que son état d’esprit sur le terrain est irréprochable ! », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.