F1 : Max Verstappen critiqué par… sa propre famille ?

Depuis le début de cette saison 2026, Max Verstappen rencontre de grosses difficultés à bord de sa monoplace. Le Néerlandais a tenu des propos très marquants à l’encontre des nouvelles réglementations, ce qui lui a notamment valu son lot de critiques. Parfois même en provenance de sa propre famille. Explications.
Un départ compliqué. Quadruple champion du monde et actuel vice-champion, Max Verstappen n’aime clairement pas les nouvelles réglementations de la Formule 1. Le pilote néerlandais se plaint sans cesse de sa nouvelle voiture, et n’a pas brillé sur les deux premières épreuves du championnat du monde.
« C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course »
« C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart », a notamment confié le quadruple champion du monde, n’hésitant pas à qualifier la monoplace conçue par Red Bull d’incontrôlable : « Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul », a ainsi confié Verstappen après le Grand Prix de Chine.
« Si Max avait été dans la Mercedes, il aurait été silencieux comme une souris »
Nelson Piquet Jr, frère de Kelly Piquet, la compagne de Verstappen, a analysé la colère de son beau-frère. Ce dernier affirme notamment que si le Néerlandais avait une Mercedes à sa disposition, il arrêterait immédiatement ses coups de gueule. « C’est Max : il veut avoir la meilleure voiture, non ? Si vous lui demandez quelle année il a préféré - celle où il a été sacré lors de la dernière course ou celle où il a été champion avec cinq Grands Prix d’avance - il choisirait la seconde. Il veut gagner chaque course. Donc oui, c’est logique qu’il s’exprime ainsi sur le règlement. Si Max avait été dans la Mercedes, il aurait été silencieux comme une souris. Il n’aurait rien dit sur les règlements. Vous pouvez en être sûr », a ainsi confié l’ancien pilote dans des propos relayés par Next-Gen Auto.