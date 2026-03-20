F1 : Max Verstappen critiqué par… sa propre famille ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de cette saison 2026, Max Verstappen rencontre de grosses difficultés à bord de sa monoplace. Le Néerlandais a tenu des propos très marquants à l’encontre des nouvelles réglementations, ce qui lui a notamment valu son lot de critiques. Parfois même en provenance de sa propre famille. Explications.

Un départ compliqué. Quadruple champion du monde et actuel vice-champion, Max Verstappen n’aime clairement pas les nouvelles réglementations de la Formule 1. Le pilote néerlandais se plaint sans cesse de sa nouvelle voiture, et n’a pas brillé sur les deux premières épreuves du championnat du monde.

🔴 Max Verstappen continue de critiquer allègrement la nouvelle réglementation 😕



💬 « Je ne suis pas du tout satisfait bien sûr mais comme je l'ai dit, peu m'importe ma place dans les qualifications. Que ce soit en tête ou là où je me trouve actuellement. En termes d'émotions… pic.twitter.com/u7sGjmV2nN — Tear Off (@TearOffFR) March 7, 2026

« C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course » « C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart », a notamment confié le quadruple champion du monde, n’hésitant pas à qualifier la monoplace conçue par Red Bull d’incontrôlable : « Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul », a ainsi confié Verstappen après le Grand Prix de Chine.