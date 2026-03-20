Un «gros accident» redouté en Formule 1, ce célèbre pilote s’est trompé ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La nouvelle réglementation technique est l’un des principaux sujets de discussion en Formule 1 après les deux premières courses de la saison. De nombreux pilotes ont d’ores et déjà affiché un avis négatif sur la question, l’un d’entre eux craignant même un « gros accident ». Une inquiétude injustifiée selon un ancien dirigeant.

La nouvelle réglementation en Formule 1 est loin de convaincre les pilotes. Max Verstappen est l’un des plus virulents et ne perd jamais une occasion de rappeler sa désapprobation par rapport à ces changements. « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course », lâchait-il après le Grand Prix de Chine .

Même son de cloche chez Lando Norris , inquiet quant à la suite de la saison. « C’est le chaos, il va y avoir un gros accident, a prévenu le champion du monde en titre. Ce qui est dommage, c’est qu’on est juste en train de rouler, et on attend simplement que quelque chose arrive, que quelque chose tourne vraiment mal. » Un avis que ne partage pas Günther Steiner , se prononçant auprès de TalkSport.

« Je trouve les critiques de Norris un peu dures et excessives »

« À cause du déploiement de l’énergie, et du moment où l’on recharge les batteries, la voiture ralentit, et c’est cela qui l’inquiète. Au départ, ce n’est pas facile de faire décoller ces voitures. Lors de la première course, nous avons eu un problème. La Formule 1 est très bonne pour gérer ce type de situation. C’est ce qu’elle fait de mieux. Je sais comment cela se passe en coulisses et quand ce genre de choses arrivent, tout est étudié, les gens interrogés et les remarques des pilotes sont prises en compte. La FIA est très attentive à la sécurité. Ils ne feraient pas quelque chose qu’ils savent dangereux ni le laisseraient en place », estime l’ancien patron de Haas F1, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

« C’est pourquoi je trouve les critiques de Norris un peu dures et excessives, poursuit-il. En course, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Jusqu’à présent, rien de grave ne s’est produit, et je pense que cela va s’améliorer. Avec une nouvelle technologie, il y a toujours des surprises. Mais je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet. Évidemment, j’espère que rien de grave ne se produira. »