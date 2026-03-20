Mercato - PSG : Un transfert acté à «99%» ?

Alexis Brunet

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait se montrer très actif lors du prochain mercato estival. Luis Campos aurait d’ailleurs déjà quelques pistes, dont l’une d’entre elles mène à un champion du monde. Bonne nouvelle pour Paris, ce dernier aurait 99% de chances de quitter son club actuel. Encore faudra-t-il mettre le prix pour réussir à l’attirer.

Avec Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin, le PSG n’a pas vraiment chamboulé son effectif l’été dernier. Cela a d’ailleurs été reproché au club de la capitale qui, selon plusieurs observateurs, aurait dû plus recruter pour anticiper les nombreuses blessures à cause de la saison dernière qui a été très longue et éprouvante. Cet hiver, le champion de France a effectué une petite retouche à son groupe en mettant la main sur Dro Fernandez, qui est arrivé contre un chèque d’environ 8M€ en provenance du FC Barcelone.

La reaction d'Enzo Fernandez et des supporters sur ce but de Mayulu mdrrrr pic.twitter.com/pGo6rJi0rB — 𝘿𝙖𝙩𝙢𝙞𝙭 🇨🇲 (@DatmixNsimo) March 20, 2026

Le PSG piste Enzo Fernandez Après être resté assez sage lors des deux derniers marchés des transferts, le PSG pourrait mettre le turbo lors du mercato estival. D’après les informations de RMC Sport, le club de la capitale serait d’ailleurs décidé à faire signer plusieurs joueurs de grande qualité afin d’apporter du sang neuf dans les rangs parisiens. Il y a quelques semaines, L’Équipe évoquait d’ailleurs un intérêt du champion de France pour un certain Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea est actuellement sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2032, mais l’hypothèse d’un départ à la fin de la saison prend de plus en plus de poids.