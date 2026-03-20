F1 - «La course était truquée» : Un pilote balance un scandale qui va coûter cher à Lewis Hamilton ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une affaire qui dure depuis de nombreuses années et qui pourrait coûter cher à Lewis Hamilton. Un ancien pilote conteste effectivement un titre du Britannique estimant s'être fait voler lors d'une course «truquée» selon ses propres mots.

C'est toujours considéré comme l'un des plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. En 2008, lors du Grand Prix de Singapour, Nelsinho Piquet avait envoyé volontairement sa Renault dans le mur afin de permettre à son coéquipier Fernando Alonso de s'imposer. Un scandale désormais connu sous le nom de Crashgate et qui a poussé Felipe Massa à aller une justice afin de récupérer le titre mondial de 2008. Et pour cause, Lewis Hamilton, qui avait terminé troisième à Singapour lorsque Felipe Massa ne marquait pas de points, remportait son premier titre avec un point d'avance sur le Brésilien au terme d'un dénouement légendaire à Interlagos. Et Felipe Massa estime que le résultat est injuste et que le titre de 2008 lui revient.

Formule 1 : Felipe Massa peut-il récupérer le titre de champion du monde 2008 à Lewis Hamilton ? https://t.co/RzUQaInLiL — Europe 1 (@Europe1) November 21, 2025

Felipe Massa réclame le titre de 2008 « Mon combat, c’est d’être reconnu comme champion. Parce que ce qui m’est arrivé n’est juste dans aucun sport. Nous savions que la course était truquée, mais nous l’avons découvert en 2009 et nous n’avions aucun moyen de faire appel. Une fois qu’un pilote reçoit le trophée et que l’année change, le résultat ne peut plus être modifié sauf en cas de dopage », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de révéler que certains responsables de la FIA étaient au courant dès 2008 mais ont attendu l'année suivante pour ouvrir une enquête afin de ne pas perturber la saison en cours.