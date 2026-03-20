Mercato - PSG : Un accord est déjà conclu avec ce crack, ça va plaire à Paris !

Amadou Diawara

Alors que la saison est loin d'être terminée, Luis Enrique pense déjà à l'exercice 2026-2027. En effet, le coach du PSG aurait réclamé le recrutement d'une pépite allemande à Luis Campos. Et heureusement pour lui, ce joueur aurait déjà conclu un accord avec son club pour être transféré cet été.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le PSG s'est montré discret. En effet, le club de la capitale s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour étoffer son effectif. D'une part, Luis Campos a offert Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi à Luis Enrique l'été dernier. Et au mois de janvier, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone pour une somme proche de 8M€.

PSG : La question posée par un journaliste qui régale Luis Enrique, ce nouvel échange savoureux https://t.co/90FpzTE769 — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Karim Coulibaly va quitter le Werder Brême cet été Alors que la saison prendra fin dans deux mois, le PSG se projette déjà sur le mercato estival. D'après les indiscrétions de ​DeichStube, divulguées ce vendredi après-midi, Luis Enrique aurait même déjà identifié sa priorité de recrutement : Karim Coulibaly. Conscientes de la situation, les hautes sphères du PSG auraient lancé les pourparlers avec le crack de 18 ans, qui doit encore donner son aval pour migrer vers Paris. Et, pour le moment, le Werder Brême n'a reçu aucune offre venant de la capitale française.